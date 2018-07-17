Balıkesirspor Baltok’ta kombine fiyatları açıklandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok’ta 2018-2019 sezonu kombine kart satışı başlıyor.
Balıkesirspor Baltok resmi sitesinde yapılan açıklamada kombine fiyatları ile ilgili şu detaylara yer verildi:
1.Kategori: 1.250 TL (Kapalı Tribün)
2. Kategori: 500 TL (Kapalı Tribün)
3.Kategori: 200 TL (Maraton Tribünü)
4.Kategori: 150 TL (Kale Arkası Tribün)
- 17.7.2018 15:57
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
-
Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
Balıkesirspor Baltok’ta kombine fiyatları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.