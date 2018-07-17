Balıkesirspor Baltok’ta kombine fiyatları açıklandı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    ’ta kombine fiyatları açıklandı

    Balıkesirspor Baltok’ta kombine fiyatları açıklandı

    1. Lig ekiplerinden ’ta 2018-2019 sezonu kombine kart satışı başlıyor.

    'ta yeni sezon kombineleri 23 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak. 4 kategoriden satılacak olan kombine fiyatları 150 ile bin 250 TL arasında değişiyor.

    Balıkesirspor Baltok resmi sitesinde yapılan açıklamada kombine fiyatları ile ilgili şu detaylara yer verildi:
    1.Kategori: 1.250 TL ()
    2. Kategori: 500 TL (Kapalı Tribün)
    3.Kategori: 200 TL (Maraton Tribünü)
    4.Kategori: 150 TL ( Tribün)
    1. 17.7.2018 15:57
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