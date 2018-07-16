UEFA'dan Türk hakemlere görev
Hakem Alper Ulusoy UEFA Şampiyonlar Ligi, Halil Umut Meler ise UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında görev alacak
FIFA kokartlı hakemler Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, bu haftaki UEFA organizasyonlarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alper Ulusoy 17 Temmuz Salı günü Sırbistan'ın Crvena Zvezda ile Letonya'nın Spartaks Jurmala takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ikinci maçını yönetecek.
Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Halil Umut Meler ise aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu ikinci maçında Makedonya'nın Shkupi ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında oynanacak rövanş maçında düdük çalacak.
Halil Umut Meler'in yardımcılıkları Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olurken, müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Koray Gençerler görev alacak.
- 16.7.2018 14:37
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA 2 AYDIR BISEY YOK, HALDUN USTUNEL'I GETIRIN NE TRANSFERLER YAPAR, ALBAYRAK COK ACEMI
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 12
Yorum
Gslı Beyler gidin kendi sayfanızda yorum yapın..O gelir stad dolar o gelir şampiyonluk gelir o varsa başarı vardır..Biz seviyoruz kime ne...
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
UEFA'dan Türk hakemlere görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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