UEFA'dan Türk hakemlere görev
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'dan Türk hakemlere görev

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan Türk hakemlere görev

    Hakem Şampiyonlar Ligi, ise Avrupa Ligi ön eleme maçlarında görev alacak

    kokartlı hakemler ve , bu haftaki organizasyonlarında görev yapacak.

    () internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 17 Temmuz Salı günü Sırbistan'ın Crvena Zvezda ile 'nın Spartaks Jurmala takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ikinci maçını yönetecek.

    Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    ise aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu ikinci maçında Makedonya'nın Shkupi ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında oynanacak rövanş maçında düdük çalacak.

    Halil Umut Meler'in yardımcılıkları Kerem Ersoy ve Uyarcan olurken, müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Koray Gençerler görev alacak.

    1. 16.7.2018 14:37
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