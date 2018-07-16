Mersin İdmanlurdu'nda teknik direktör Baygın oldu
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Mersin İdmanlurdu'nda Baygın oldu

    Mersin İdmanlurdu'nda teknik direktör Baygın oldu

    Bu sezon 'de mücadele edecek olan , ile anlaştı.

    yeni yönetimi, kırmızı-lacivertli ekibi yeniden eski günlerine kavuşturmak için kolları sıvadı. başkanlığında bu sezon 'de mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu'nda, A takım ve alt yapı hocaları belirlendi. Mersin İdmanyurdu'nun eski sporcularından , teknik direktörlük görevine getirildi.

    "Mersin İdmanyurdu yaşayacak"


    Kulübün gidişatı ve gelecek sezon planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Halil Türer, kulübün kapatılacağı, gelecek sezon maçlara çıkmayacağı gibi dedikodulara taraftarların asla itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Mersinli gençlerle birlikte mücadelelerini vereceklerini kaydeden Türer, Mersin İdmanyurdu bayrağını sonuna kadar dalgalandıracaklarını söyledi.
    Süper Amatör Lig'de altyapı ağırlıklı bir kadro oluşturacaklarını ifade eden Türer, "Bu kadroya dışarıdan da takviyeler yaparak başarılı bir sezon geçireceğiz. Hedefimiz, futbolcu yetiştirmek ve kulübü yaşatmak. Mersin'deki genç yetenekleri keşfetmek için seçmeler düzenleyeceğiz. Bu seçmelerin sonucunda beğenilen futbolcuları takımımıza kazandıracağız" dedi.

    1. 16.7.2018 14:23
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