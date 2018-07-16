Mersin İdmanlurdu'nda teknik direktör Baygın oldu
Bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu, teknik direktör Burhan Baygın ile anlaştı.
Mersin İdmanyurdu yeni yönetimi, kırmızı-lacivertli ekibi yeniden eski günlerine kavuşturmak için kolları sıvadı. Halil Türer başkanlığında bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Mersin İdmanyurdu'nda, A takım ve alt yapı hocaları belirlendi. Mersin İdmanyurdu'nun eski sporcularından Burhan Baygın, teknik direktörlük görevine getirildi.
"Mersin İdmanyurdu yaşayacak"
Kulübün gidişatı ve gelecek sezon planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Halil Türer, kulübün kapatılacağı, gelecek sezon maçlara çıkmayacağı gibi dedikodulara taraftarların asla itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Mersinli gençlerle birlikte mücadelelerini vereceklerini kaydeden Türer, Mersin İdmanyurdu bayrağını sonuna kadar dalgalandıracaklarını söyledi.
Süper Amatör Lig'de altyapı ağırlıklı bir kadro oluşturacaklarını ifade eden Türer, "Bu kadroya dışarıdan da takviyeler yaparak başarılı bir sezon geçireceğiz. Hedefimiz, futbolcu yetiştirmek ve kulübü yaşatmak. Mersin'deki genç yetenekleri keşfetmek için seçmeler düzenleyeceğiz. Bu seçmelerin sonucunda beğenilen futbolcuları takımımıza kazandıracağız" dedi.
- 16.7.2018 14:23
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA 2 AYDIR BISEY YOK, HALDUN USTUNEL'I GETIRIN NE TRANSFERLER YAPAR, ALBAYRAK COK ACEMI
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 12
Yorum
Gslı Beyler gidin kendi sayfanızda yorum yapın..O gelir stad dolar o gelir şampiyonluk gelir o varsa başarı vardır..Biz seviyoruz kime ne...
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
Mersin İdmanlurdu'nda teknik direktör Baygın oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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