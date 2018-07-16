Altınordu'da zirve keyfi
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Spor Toto 1'inci Lig takımı Altınordu'da yüzler gülüyor.
Kırmızı-lacivertli takım deniz seviyesinden Palandöken'de 2 bin 700 metre yükseklikteki bir restoranda düzenlenen kahvaltıyla moral depoladı.
Kelimenin tam anlamıyla zirveyi andıran bir yerde keyifli bir kahvaltı yaptıklarını dile getiren Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sezona zirvede başlıyoruz ve inşallah sezonu da zirvede bitireceğiz" dedi. Kaptan Hasan Hatipoğlu ise Erzurum'daki yüksek rakımın faydasını sezon içerisinde göreceklerini belirterek, "Şu anda zorlanıyoruz ama bizim için önemli bir dönemden geçiyoruz. Çünkü biz tempolu bir takımız, bu rakım sayesinde tempomuzu daha da geliştireceğiz" diye konuştu
- 16.7.2018 14:44
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Galatasaray İsviçre kampının ilk ayağını tamamladı
Toplam 1
Yorum
tarık helal olsun
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
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Yorum
Dr.Alban Yahu bu adam 1 milyon bile etmez. Gözünüzü seviyim vazgeçin almayın Gs a bişey katamaz. Kasımpaşa hayrını görsün.
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Ferdi Kadıoğlu kampa katıldı
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CELAL 5,4 MIL EUR YA3 TANE PAF TAKIM OYUNCUSU ALINDI NERDE VOZYON NERDE VAATLER YINE TERIM IN SAMP KUTLAMALARINI IZLEMEYE DEVAM EDERIZ UTANIN UTAN
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