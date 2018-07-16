Altınordu'da zirve keyfi

Kırmızı-lacivertli takım deniz seviyesinden Palandöken'de 2 bin 700 metre yükseklikteki bir restoranda düzenlenen kahvaltıyla moral depoladı.

Kelimenin tam anlamıyla zirveyi andıran bir yerde keyifli bir kahvaltı yaptıklarını dile getiren Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sezona zirvede başlıyoruz ve inşallah sezonu da zirvede bitireceğiz" dedi. Kaptan Hasan Hatipoğlu ise Erzurum'daki yüksek rakımın faydasını sezon içerisinde göreceklerini belirterek, "Şu anda zorlanıyoruz ama bizim için önemli bir dönemden geçiyoruz. Çünkü biz tempolu bir takımız, bu rakım sayesinde tempomuzu daha da geliştireceğiz" diye konuştu