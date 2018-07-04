İlhan Mansız: "Sokakta oynanan futbolun yeri bambaşka"

Geçmişte mahalle aralarında oynanan futbolu canlandırmak için Red Bull sporcusu Neymar Jr'ın adıyla Çanakkale'nin simgelerinden Truva Atı'nın yanında düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr's Five'a katılan isimlerden biri de eski milli futbolcu İlhan Mansız'dı. Hem Milli Takım hem de Beşiktaş formasıyla büyük başarılara imza atan eski futbolcu, dijitalleşen dünyada eve kapanan çocuklara sokak futbolu oynamalarını tavsiye etti. Mansız, "Nüfus, kentleşme ve sosyal tesisler de arttıkça sokak futbolu maalesef yok oluyor. Çocukların gelişimi açısından sokak futbolu çok önemli. Fakat dijital bir çağda yaşıyor olmamızdan dolayı çocuklar genelde evlerinde vakit geçiriyor. Bu yüzden Neymar Jr's Five gibi etkinlikler gençlerin evden çıkıp sosyalleşmesi, kendini geliştirmesi açısından çok değerli" açıklamasını yaptı.



"Sokakta taştan kaleler yapardık"

Almanya'dan Türkiye'ye geldiğinde 9 yaşında olduğunu ve futbolla sokakta tanıştığını söyleyen İlhan Mansız, "Başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ve Türkiye gibi sokak futbolu kültürünün yüksek olduğu yerlerde birçok ünlü futbolcunun buralardan keşfedildiğini görüyoruz. Benim hayatımda da önemli bir rolü vardır. Ben 9 yaşımda Türkiye'ye geldim. Herhangi bir kulüpte top oynamadım. Mahalle arasında maçlarımız olurdu. Taştan kaleler yapardık. O şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Genelde kendimizden yaşça büyüklere karşı mücadele ettiğimizden hem fiziksel hem de kendimizi kanıtlama açısından da büyük ve hızlı bir gelişim sergilememize katkısı oldu" ifadelerini kullandı.



"En büyük sokak futbolu idolüm Maradona'ydı"

"Benim sokakta futbol oynadığım dönemler 80'li yılların başı ve ortalarıydı. Patlak toplarla oynardık. Çorapları yumak yapardık. İmkanlarımız o şekildeydi. Bakkaldan aldığımız plastik topların uçması hep aklımda. Sokakta tozun içinde oynadığımız oyun o kadar güzeldi ki kelimelerin karşılığı yok" açıklamasını yapan 42 yaşındaki Mansız, çocukluk idollerinden en büyüğünün Diego Armando Maradona olduğunu dile getirerek, "Çocukluğumda Arjantin'e sempati duyardım. Arjantin deyince tabii ki tek bir isim vardı: Diego Armando Maradona. Maradona'nın yanı sıra Redondo, Caniggia'yı da sayabilirim" diye konuştu.



Çocukların sokak futboluna mutlaka önem vermelerini gerektiğini belirten Mansız, sokak futbolunun da futbolun çok büyük bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.