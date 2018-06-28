Sporting Lizbon'da Mihajlovic dönemi kısa sürdü – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    'da Mihajlovic dönemi kısa sürdü

    Sporting Lizbon'da Mihajlovic dönemi kısa sürdü

    Portekiz takımlarından , teknik direktörlük görevine 10 gün önce getirdiği Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesini feshetti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki Sırp çalıştırıcı ile önceki yönetim döneminde imzalanan 3 yıllık sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği, yeni teknik adamın gelecek hafta başına kadar açıklanmasının planlandığı belirtildi.

    Sırbistan 'nın yanı sıra İtalyan kulüpleri Bologna, Catania, , Sampdoria, Milan ve Torino'da görev alan Mihajlovic'i 10 gün önce göreve getiren kulübün eski başkanı Bruno de Carvalho, 5 gün önce yapılan olağanüstü genel kurulu kaybetmiş ve yerine oy birliğiyle Jose Sousa Cintra getirilmişti.

    , mayıs ayında yaklaşık 50 taraftarın antrenman yapan futbolculara saldırmasıyla gündeme gelmişti. Olay sonrası futbolcular Rui Patricio, Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Bas Dost ile Portekizli teknik direktör kulüple sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti.

    1. 28.6.2018 10:41
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