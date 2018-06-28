Sporting Lizbon'da Mihajlovic dönemi kısa sürdü
Portekiz Premier Lig takımlarından Sporting Lizbon, teknik direktörlük görevine 10 gün önce getirdiği Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki Sırp çalıştırıcı ile önceki yönetim döneminde imzalanan 3 yıllık sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği, yeni teknik adamın gelecek hafta başına kadar açıklanmasının planlandığı belirtildi.
Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra İtalyan kulüpleri Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Torino'da görev alan Mihajlovic'i 10 gün önce göreve getiren kulübün eski başkanı Bruno de Carvalho, 5 gün önce yapılan olağanüstü genel kurulu kaybetmiş ve yerine oy birliğiyle Jose Sousa Cintra getirilmişti.
Sporting Lizbon, mayıs ayında yaklaşık 50 taraftarın antrenman yapan futbolculara saldırmasıyla gündeme gelmişti. Olay sonrası futbolcular Rui Patricio, Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Bas Dost ile Portekizli teknik direktör Jorge Jesus kulüple sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti.
- 28.6.2018 10:41
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
Sporting Lizbon'da Mihajlovic dönemi kısa sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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