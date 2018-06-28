Türkiye'deki lisanslı futbol kulübü sayısı 35 oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu, eksiklerini gideren kulüplerin lisansını verdi ve böylelikle lisanslı kulüp sayısı 35'e yükseldi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ulusal kulüp lisans sistemi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin yaptıkları başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.
İlk değerlendirmeler sonunda kulüp lisans kurulu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Akhisarspor ve Spor Toto 1. Lig'den Çaykur Rizespor ve İstanbulspor UEFA Lisansı, Spor Toto 1. Lig'den Gazişehir Gaziantep, TFF 2. Lig'den Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Karagümrük, Sancaktepe Belediyespor ve Tuzlaspor'a ulusal lisans vermişti.
Kurul, bu toplantıda kulüp lisans ve finansal fair play talimatının ilgili maddesi uyarınca ulusal kulüp lisansı ile ilgili diğer kulüplere de eksiklerini tamamlamaları için 30 günlük ek süre tanıdı.
Belirlenen süre içinde eksiklerini tamamlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Spor Toto 1. Lig'den Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, Hacettepe, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Konya Anadolu Selçukluspor, Pendikspor ve Sarıyer ulusal lisanslarını aldı.
Aynı toplantıda kalan kulüplerin eksiklerini gidermesi için kulüp lisans ve finansal fair play talimatının 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XII tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verdi.
Böylelikle, 2018-2019 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 35'e yükselmiş oldu.
- 28.6.2018 18:15
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Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Türkiye'deki lisanslı futbol kulübü sayısı 35 oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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