Lisanslı kulüp sayısı 35’e çıktı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Lisanslı kulüp sayısı 35’e çıktı

    Lisanslı kulüp sayısı 35’e çıktı
    Kulüp Lisans Kurulu, yeni sezon için Lisans alan kulüp sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. Buna göre; Süper Lig'den Alanya; 1.Lig'den Giresun, Altınordu, , , Osmanlı, Ümraniye; 2. Lig'den Bodrumspor, Etimesgut, Fethiye, Hacettepe, İnegöl, , Keçiörengücü, Konya Selçuk, Pendik ve Sarıyer'e Ulusal Lisans verildiği açıklandı.
    1. 29.6.2018
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