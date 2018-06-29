EURO 2024 adaylığı bayrakları Boğaz'da dalgalanıyor – Fotomaç TV
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    EURO 2024 adaylığı bayrakları Boğaz'da dalgalanıyor

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) aday olan Türkiye'nin, adaylık sloganı ve logosunun yer aldığı bayraklar İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, EURO 2024 için hazırlanan logo ile "Birlikte Paylaşalım." sloganın yer aldığı 3 dev bayrak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

    EURO 2024'ü düzenleyecek ülke, eylül ayında açıklanacak.

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    29 Haziran 2018, Cuma
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