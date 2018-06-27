Ajax, Tadic'i transfer etti – Fotomaç – 27 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ajax, Tadic'i transfer etti

    Ajax, Tadic'i transfer etti

    ekibi Ajax, 'nin ekibinden Sırp orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

    ekibi Ajax, 'nin ekibinden Sırp orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

    Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Tadic ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada, 'a bonservis bedeli olarak 11,4 milyon avro ödendiği belirtildi.

    Sırbistan adına 2018 'nda mücadele eden Tadic, Southampton'ın yanı sıra ülkesinde Vojvodina, 'da Groningen ve Twente formaları da giydi.

    Tadic, 2014'ten bu yana görev yaptığı Southampton'da geçen sezon 41 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

    1. 27.6.2018 19:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ajax, Tadic'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN