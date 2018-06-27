Ajax, Tadic'i transfer etti
Hollanda ekibi Ajax, İngiltere'nin Southampton ekibinden Sırp orta saha oyuncusu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.
Hollanda ekibi Ajax, İngiltere'nin Southampton ekibinden Sırp orta saha oyuncusu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.
Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Tadic ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Southampton'a bonservis bedeli olarak 11,4 milyon avro ödendiği belirtildi.
Sırbistan Milli Takımı adına 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tadic, Southampton'ın yanı sıra ülkesinde Vojvodina, Hollanda'da Groningen ve Twente formaları da giydi.
Tadic, 2014'ten bu yana görev yaptığı Southampton'da geçen sezon 41 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
- 27.6.2018 19:05
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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