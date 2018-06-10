Ankara'ya stat müjdesi – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    'ya stat müjdesi

    Ankara'ya stat müjdesi

    , mitinginde stat müjdesi verdi: “Mevcut Stadı’nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik stadı Ankara’ya kazandırıyoruz.”

    Stadyumu'ndaki dev mitingde kürsüye çıkan , coşkulu kalabalığa seslenip müjdeler verdi. Cumhurbaşkanı, G.Birliği'nin son kez sahaya çıktığı 19 Mayıs Stadı'nın yıkılacağını söyleyerek, "Şimdi geliyorum sizleri çok mutlu edeceğine inandığım yeni müjdelerimize. Ankara'ya kazandıracağımız, 55 bin kişilik yeni stadyumumuzdur. Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz. Bu stat Başkente yakışır bir eser olacaktır. Bu vesile ile 'e çıkan Ankaragücü'ne başarılar diliyorum" diye konuştu.

    82 YILDIR HİZMETTEYDİ
    1936 yılında açılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu, 82 yıldır Türk futboluna hizmet ediyor. 'de ilk gece maçının oynandığı 19 Mayıs Stadyumu, milli takıma defalarca ev sahipliği yaptı. Büyük Ankara Mitingi'nin ardından yıkımına başlanacak olan stadın yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde verdiği müjdeyle, 55 bin kişilik modern bir stadyum inşa edilecek.
    1. 10.6.2018
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