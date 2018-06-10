Ankara'ya stat müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mitinginde stat müjdesi verdi: “Mevcut 19 Mayıs Stadı’nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik stadı Ankara’ya kazandırıyoruz.”
82 YILDIR HİZMETTEYDİ
1936 yılında açılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu, 82 yıldır Türk futboluna hizmet ediyor. Türkiye'de ilk gece maçının oynandığı 19 Mayıs Stadyumu, milli takıma defalarca ev sahipliği yaptı. Büyük Ankara Mitingi'nin ardından yıkımına başlanacak olan stadın yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde verdiği müjdeyle, 55 bin kişilik modern bir stadyum inşa edilecek.
- 10.6.2018
-
Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
-
Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
-
Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
Ankara'ya stat müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.