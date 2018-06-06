Ümit Kayıhan kimdir?
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Ünlü teknik adam 62 yaşında hayatını kaybetti I ?

    Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti I Ümit Kayıhan kimdir?

    Bir süredir yoğun bakımda olan , vefat etti

    'in Türk futboluna kazandırdığı ünlü teknik direktörlerden Ümit Kayıhan, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki hafta önce zatürre başlangıcı teşhisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve bir haftadır çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olan 64 yaşındaki Ümit Kayıhan yaşam mücadelesine yenik düştü. Türk futboluna hem futbolcu hem de teknik adam olarak uzun yıllar hizmet veren, televizyonda yorumculuk da yapan Kayıhan'ın cenaze namazı yarın Alsancak Hocazade Cami'nde öğle namazının ardından kılınacak. İzmir'in en sevilen spor adamlarından Kayıhan'ın vasiyeti üzerine cenazesi yazlığının bulunduğu Çeşme Alaçatı'da toprağa verilecek.

    Ümit Kayıhan kimdir?
    İzmir'de 954 yılında doğan eski milli futbolcu , futbola 1970'li yıllarda 'de başladı. Balıkesirspor, Altay, , Altınordu ve Kuşadasıspor formaları giyen Kayıhan, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Karşıyaka'da gerçekleştirdi. Altınordu, Göztepe, Altay, Denizlispor, , Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Ankaragücü, , Malatyaspor, Kocaelispor ve kulüplerine çalıştıran Kayıhan, futbolcu olarak Altay'da 'nı kaldırırıp teknik adam olarak Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı. Futbolculuk yıllarının ardından İngiltere'de antrenörlük eğitimi gören Kayıhan, Altay'da 3 farklı dönemde teknik adamlık yapıp takımı son olarak 2013-14 sezonunda çalıştırdı.

    1. 6.6.2018 09:56
    2. Güncelleme: 6.6.2018 10:47
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    Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti I Ümit Kayıhan kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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