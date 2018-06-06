Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti I Ümit Kayıhan kimdir?
Bir süredir yoğun bakımda olan Teknik Direktör Ümit Kayıhan, vefat etti
İzmir'in Türk futboluna kazandırdığı ünlü teknik direktörlerden Ümit Kayıhan, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki hafta önce zatürre başlangıcı teşhisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve bir haftadır çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olan 64 yaşındaki Ümit Kayıhan yaşam mücadelesine yenik düştü. Türk futboluna hem futbolcu hem de teknik adam olarak uzun yıllar hizmet veren, televizyonda yorumculuk da yapan Kayıhan'ın cenaze namazı yarın Alsancak Hocazade Cami'nde öğle namazının ardından kılınacak. İzmir'in en sevilen spor adamlarından Kayıhan'ın vasiyeti üzerine cenazesi yazlığının bulunduğu Çeşme Alaçatı'da toprağa verilecek.
Ümit Kayıhan kimdir?
İzmir'de 954 yılında doğan eski milli futbolcu Ümit Kayıhan, futbola 1970'li yıllarda Göztepe'de başladı. Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor formaları giyen Kayıhan, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Karşıyaka'da gerçekleştirdi. Altınordu, Göztepe, Altay, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor kulüplerine çalıştıran Kayıhan, futbolcu olarak Altay'da Türkiye Kupası'nı kaldırırıp teknik adam olarak Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı. Futbolculuk yıllarının ardından İngiltere'de antrenörlük eğitimi gören Kayıhan, Altay'da 3 farklı dönemde teknik adamlık yapıp takımı son olarak 2013-14 sezonunda çalıştırdı.
- 6.6.2018 09:56
- Güncelleme: 6.6.2018 10:47
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti I Ümit Kayıhan kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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