Harry Kane futbolun yıldızlarını geride bıraktı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    futbolun yıldızlarını geride bıraktı

    <a href="/index/harry-kane?id=662bb60d-2721-4969-babd-6869cb246ff8" class="" rel="tag">Harry Kane</a> futbolun yıldızlarını geride bıraktı

    Avrupa'nın en büyük 5 ülkesi kabul edilen , , , ve 'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek oyuncu, 201,2 milyon avroyla Tottenham'dan oldu.

    Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2018 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen (), (), (Bundesliga), (Serie A) ve 'nın (Ligue 1) en üst liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

    CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 201,2 milyon piyasa değeri bulunan İngiliz golcü Kane, en değerli futbolcular sıralamasında zirvede yer aldı.

    Paris Saint-Germain'in () 2017 yazında 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek 'dan transfer ettiği Brezilyalı , 195,7 milyon piyasa değeriyle Kane'i takip etti.

    Listede üçüncü sırayı alan 'nin Fransız futbolcusu 'ye 186,5 milyon avro değer biçildi.

    Üç futbolcunun ardından 'dan Arjantinli , 184,2 milyon avro, 'dan Mısırlı da 171,3 milyon avro piyasa değeriyle sıralandı.

    'in Portekizli golcüsü ise 103,4 milyon avroluk değeriyle 24. sıraya yerleşti.

    Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:
    1. (Tottenham): 201,2 milyon avro

    2. (PSG): 195,7

    3. (PSG): 186,5

    4. (Barcelona): 184,2

    5. (): 171,3

    6. Dele Alli (Tottenham): 171

    7. Kevin De Bruyne (Manchester City): 167,2

    8. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 164,5

    9. Paulo Dybala (Juventus): 164,2

    10. Romelu Lukaku (Manchester United): 163,4

    1. 4.6.2018 12:36
    2. Güncelleme: 4.6.2018 13:00
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