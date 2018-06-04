U20’ler yarı finale çıktı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    U20’ler yarı finale çıktı

    U20’ler yarı finale çıktı
    U 20 Takımı, Marsilya'daki Maurice Revello Turnuvası'nda Portekiz'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Goller; Barış Alıcı ve Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi. Yarı final maçı çarşamba oynanacak.
    1. 4.6.2018
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