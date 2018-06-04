Antalya’da stres atıyorlar – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    ’da stres atıyorlar

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>’da stres atıyorlar
    Ligde mücadele eden futbolcuların bir bölümü, sezonun yorgunluğunu Belek'te atıyor. eski başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu otelde; 'den Aatif, 'den ayrılan , G.Birliği'nden Uğur Çiftçi'nin yanı sıra Avrupa'dan birkaç önemli futbolcu da konaklıyor.
    1. 4.6.2018
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