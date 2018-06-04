İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, yaptığı açıklamada, Alsancak Stadı'nın hem Türk futbolu hem de İzmir açısından önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Alsancak Stadı'nın futbol kimliği dışında bu şehrin tarihi açısından önemli olduğunu vurgulayan Erten, şöyle konuştu:

"Kulüplerimiz burada şampiyonluklar yaşadı. Bu anlamda bu şehrin hem tarihini hem de futbol anlamında ruhunu temsil eden bir alan. Yerinde yenilenmesi bizim için çok önemli. Biz bunu İzmirliler olarak gerçekten farkında olmamız gerekiyor ve bu değerimize sahip çıktıkları için yöneticilerimize, bakanlığımıza, başbakanlığımıza, siyasi temsilcilerimize, yerel yöneticilerimize, hassasiyet gösteren herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."



2018-2018 sezonunun ikinci yarısına yetişmesi planlanıyor

Erten, stat inşaatının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Hem bakanlık yetkililerimiz, hem müteahhitlik firmamız 7 gün çalışıyorlar, cumartesi-pazar tatil yok. Akşam mesai yapıyorlar, bunun bütün amacı yıl sonuna kadar tamamlamak. Çok ekstra bir durum olmazsa aralık ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. İnşallah 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında burada maçların oynandığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

Göztepe için yaptırılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin daha kapsamlı bir proje olduğunu anlatan Erten, Göztepe Kulübünün hem İzmir için hem de kulüp için önemli bir proje ortaya koyduğunu kaydetti.

Erten, daha kapsamlı olduğu için yapımının biraz daha süre alacağını belirterek, "Orada da İzmirimize ciddi değer katacak bir proje çıktı." diye konuştu.



Karşıyaka Stadı'nda iş başa döndü

Karşıyaka Stadı'nda inşaat başladığında diğer statların henüz proje aşamasında olduğunu ancak inşaatın itirazlar ve mahkeme süreçleri nedeniyle yarım kaldığına işaret eden Erten, süre uzadığı için ortaya çıkan fiyat farkı nedeniyle ihalenin yenilendiğini söyledi.

Erten, şunları kaydetti:

"Ancak bu ihale yenilenmesini kendine bir fırsat haline getiren bazı kişiler, kurumlar yeniden aynı itirazları, yeniden aynı davaları canlandırdılar. İş başa döndü. Şu anda diğer statlardan farklı olarak itirazlara bağlı davalar var, yürütmeyi durdurma talepleri var. Bu Alsancak ve Göztepe statlarında bu talepler yoktu, bu yüzden yol alınabildi."

Erten, bu sorunların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Sonuçlanmasını bekliyoruz ama 'bugün veya yarın başlar' diyemem." ifadelerini kullandı.



Tarihi Alsancak Stadı

Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı.

İzmir futbolunda çok önemli bir yere sahip olan Alsancak Stadı, 2014-2015 sezonu başında depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatıldı. 2015'te yıkılan stat aynı yerde yükseliyor. 2019 Ocak ayına yetiştirilmesi planlanan yeni stadın kapasitesi 14 bin kişi olacak.



Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

TOKİ tarafından ihale edilen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, 24 saat yaşayan bir yapı olarak projelendirildi. Stadın içinde müze, eğlence merkezi, spor merkezi, yeme içme ve çocuk merkezi gibi alanlar bulunuyor. Şehrin silüetini bozmayacak şekilde projelendirilen stadın üzerindeki çatıda insanlar koşu ve yürüyüş yapabilecek.



Karşıyaka Stadı

2014'te yapılan ilk ihaleden sonra tekrar 62 milyon lira bedelle ihale edilen 15 bin kapasiteli Karşıyaka Stadı'nın inşaata başlanmasından 550 gün sonra tamamlanması hedefleniyor.