Hakem Halil Umut Meler, UEFA'da kategori yükseldi
FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, UEFA Hakem Klasmanı'nda 2. kategoriye yükseldi.
Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "UEFA 2018 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalini yöneten FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede UEFA Hakem Klasmanı'nda 3. kategoriden 2. kategoriye yükseldi." denildi.
Kadın hakemlerden Meliz Özçiğdem'in de UEFA Kadın Hakem Klasmanı'nda 2. kategoriden 1. kategoriye çıktığı kaydedildi.
- 30.5.2018 22:38
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
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Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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