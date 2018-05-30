Hakem Halil Umut Meler, UEFA'da kategori yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "UEFA 2018 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalini yöneten FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede UEFA Hakem Klasmanı'nda 3. kategoriden 2. kategoriye yükseldi." denildi.

Kadın hakemlerden Meliz Özçiğdem'in de UEFA Kadın Hakem Klasmanı'nda 2. kategoriden 1. kategoriye çıktığı kaydedildi.