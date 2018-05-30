Hakem Halil Umut Meler, UEFA'da kategori yükseldi – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Hakem , 'da kategori yükseldi

    Hakem Halil Umut Meler, UEFA'da kategori yükseldi

    kokartlı Türk hakemlerden , 'nda 2. kategoriye yükseldi.

    sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " 2018 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalini yöneten kokartlı hakemimiz , 1,5 yıl gibi kısa bir sürede UEFA 'nda 3. kategoriden 2. kategoriye yükseldi." denildi.

    Kadın hakemlerden Meliz Özçiğdem'in de UEFA Kadın Hakem Klasmanı'nda 2. kategoriden 1. kategoriye çıktığı kaydedildi.

    1. 30.5.2018 22:38
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