Ukrayna’da şike baskını – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’da şike baskını

    Ukrayna’da şike baskını
    Premier Ligi'ni 3. sırada bitiren Vorskla ve 4. sırada tamamlayan Zorya'nın da bulunduğu kulüplere, şike suçlamasıyla baskın düzenlendi. 35 futbol kulübünün şikeyle suçlandığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, 35 kulübün yılda 5 milyon dolar kazandığı, hakem ve oyunculara 18 bin 500 lira rüşvet verildiğini paylaştı.
    1. 24.5.2018
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