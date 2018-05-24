Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Vissel Kobe'ye transfer oldu
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Iniesta, Podolski'nin takım arkadaşı oldu

    Iniesta, Podolski'nin takım arkadaşı oldu

    Tüm kariyerini 'da devam ettiren ve futbolunun en önemli yıldızlarından olan Andres Iniesta, Japon ekibi 'ye transfer oldu.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, futbolcunun alacağı ücretle ilgili bir paylaşımda bulunulmadı.

    Altyapısından yetiştiği, A takımda 674 maça çıktığı ve 32 kupa kazandığı Kulübüne geçen günlerde gözyaşlarıyla veda eden İspanyol futbolcu Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 , 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler , 6 Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.

    Iniesta, bir dönem Galatasaray forması da giyen ile Vissel Kobe'nin başarısı için ter dökecek.

    1. 24.5.2018 11:23
    2. Güncelleme: 24.5.2018 12:37
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