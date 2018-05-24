Falcao'ya hapis cezası – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Falcao'ya hapis cezası

    Falcao'ya hapis cezası

    Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen , hapis cezasına çarptırıldı.

    İspanyol mahkemenin yaklaşık 7 milyon Euro'luk vergi borcunu ödemediği gerekçesiyle Kolombiyalı futbolcu hakkında açtığı soruşturmada nihai karar verildi. Dış basında yer alan habere göre 'de forma giydiği dönemde gelir vergisini eksik gösterdiği iddia edilen, ile Virgin Adaları'ndaki şirketleri üzerinden vergi kaçırdığı ileri sürülen ve yaklaşık 7 milyon Euro'luk vergi borcunu ödemediği gerekçesiyle soruşturma açılan Falcao'nun ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. 16 aylık hapis cezasına çarptırılan Falcao'nun bu cezasının 9 milyon Euro para cezasına çevrilmesine karar verildiği kaydedildi.
    ve 'nin aralarında yer aldığı birçok yıldız futbolcuya da daha önce benzer olaylardan ötürü soruşturma açılmıştı.

    1. 24.5.2018 13:55
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