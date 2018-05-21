2018 FIFA Dünya Kupası'na doğru – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    2018 Dünya Kupası'na doğru

    2018 FIFA Dünya Kupası'na doğru

    İspanya Milli Futbol Takımı'nın, 2018 Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı.

    Teknik direktör Julen Lopetegui, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

    Chelsea'den santrfor Alvaro Morata ve savunma oyuncusu Marcos Alonso, Barcelona'dan ise Sergi Roberto kadroya alınmadı.

    2018 Dünya Kupası'nda Portekiz, Fas ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek İspanya'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    Kaleciler: David de Gea (), (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

    Savunma: Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

    Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid)

    Forvet: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madrid)

    1. 21.5.2018 14:58
    2. Güncelleme: 22.5.2018 15:15
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