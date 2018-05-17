Jan Olde Riekerink, Riekerink Heerenveen,
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Heerenveen ile anlaştı!

    <a href="/index/jan-olde-riekerink?id=0ea89cc1-e0e0-4675-bce3-a3c882c06acf" class="" rel="tag">Jan Olde Riekerink</a> Heerenveen ile anlaştı!

    Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine bir dönem 'ı da çalıştıran 'i getirdi

    Heerenveen, 'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. 2016'da 'ı çalıştıran Hollandalı çalıştırıcı yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kariyerinde ilk kez Eredivise takımı çalıştıracak olan , imza töreninde' 'Eredivisie'de çalışmayı hep düşünmüşümdür. Heerenveen'in bana bu fırsatı vermesinden dolayı çok mutluyum. Gelenekleri olan, altyapıya önem veren bir kulüp.'' dedi.
    1. 17.5.2018 20:08
    2. Güncelleme: 17.5.2018 21:01
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