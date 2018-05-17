Jan Olde Riekerink Heerenveen ile anlaştı!
Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Jan Olde Riekerink'i getirdi
Heerenveen, Jan Olde Riekerink'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. 2016'da Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı çalıştırıcı yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde ilk kez Hollanda Eredivise takımı çalıştıracak olan Jan Olde Riekerink, imza töreninde' 'Eredivisie'de çalışmayı hep düşünmüşümdür. Heerenveen'in bana bu fırsatı vermesinden dolayı çok mutluyum. Gelenekleri olan, altyapıya önem veren bir kulüp.'' dedi.
Kariyerinde ilk kez Hollanda Eredivise takımı çalıştıracak olan Jan Olde Riekerink, imza töreninde' 'Eredivisie'de çalışmayı hep düşünmüşümdür. Heerenveen'in bana bu fırsatı vermesinden dolayı çok mutluyum. Gelenekleri olan, altyapıya önem veren bir kulüp.'' dedi.
- 17.5.2018 20:08
- Güncelleme: 17.5.2018 21:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
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Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
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qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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