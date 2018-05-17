Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Gomis... – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'nın kadrosu açıklandı! Gomis...

    <a href="/index/fransa?id=5088fbfb-4368-4080-bc24-b3529709d970" class="" rel="tag">Fransa</a>'nın <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> kadrosu açıklandı! Gomis...

    Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA 'ndaki nihai kadrosu açıklandı.

    Teknik direktör , Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. 'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

    UEFA Avrupa Ligi finalinde sakatlanan 'dan Dimitri Payet'in yanı sıra Anthony Martial (), Alexandre Lacazette (Arsenal), Adrien Rabiot ( Saint-Germain), Kingsley Coman () gibi önemli isimler, kadroya alınmadı.

    2018 'nda Avustralya, Peru ve Danimarka'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek 'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    Kaleciler: Alphone Areola ( Saint-Germain), (Tottenham), Steve Mandanda ()

    Savunma: Lucas Hernandez (), Presnel Kimpembe ( Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (), Djibril Sidibe (Monaco), Adil Rami (), Samuel Umtiti (), Raphael Varane ()

    Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kante (), Steven N'Zonzi (Sevilla), (), Corentin Tolisso ()

    Forvet: Olivier Giroud (), Antoine Griezmann (), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Ousmane Dembele ().

    1. 17.5.2018 23:29
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