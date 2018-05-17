Fas'ın 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda Süper Lig'den 4 yıldız – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Fas'ın 2018 kadrosunda 'den 4 yıldız

    Fas'ın 2018 <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a> <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> kadrosunda <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'den 4 yıldız

    Fas 'nın 26 kişilik aday kadrosu belli oldu. Kadroda Fenerbahçe'den Dirar, 'dan Belhanda, Evkur 'dan Boutaib ve 'den Da Costa da yer aldı

    Fas Milli Futbol Takımı'nın, 2018 'nda mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.

    Teknik direktör Herve Renard, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. 'ndaki 26 kişilik aday kadrosunu belirledi.

    Kadroda Fenerbahçe'den Nabil Dirar, 'dan Younes Belhanda, Evkur 'dan Khalid Boutaib ve 'den Manuel Da Costa da yer aldı.

    2018 Dünya Kupası'nda Portekiz, İspanya ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek Fas'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    Kaleciler: Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger)

    Savunma: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolves), Manuel Da Costa (), Badr Benoun (Raja), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille), Oualid El Hajjam (Amiens)

    Orta saha: M'barek Boussoufa (El-Cezire), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04), Noussair Mazraoui (Ajax)

    Forvet: Khalid Boutaib (Evkur ), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganes), Mehdi Carcela (Standard de Liege), Hakim Ziyech (Ajax), Youssef En-Nesyri (Malaga).

    1. 17.5.2018 22:46
    2. Güncelleme: 17.5.2018 22:47
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