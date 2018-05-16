Sporting Lizbon antrenmanını taraftar bastı – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    antrenmanını taraftar bastı

    Sporting Lizbon antrenmanını taraftar bastı

    antrenmanını basan taraftarlar, ve futbolculara saldırdı.

    Ligde istediği sonuçları alamayan taraftarları antrenman tesislerini bastı.

    Saldırıya uğrayan isimler arasında , yardımcısı Raul jose, kaptan William, kaleci Rui Patricio, Acuna, Battaglia ve Hollandalı golcü 'un da olduğu öğrenildi.

    O Jogo'nun haberine göre Bas Dost'un taraftarlarca dövüldükten sonra spa salonunun zeminine atıldığı, oyuncunun kafasının yanı sıra bacaklarında da sorun olduğu belirtildi.

    Maça çıkmak istemiyorlar

    Saldırının ardından saldırganların olay yerinden kaçtığı bildirildi. Sporting Lizbon'da saldırıya uğrayan futbolcular Pazar günü Aves'le oynanacak kupa maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

    Portekiz basınında yer alan haberlere göre futbolcuların morallerinin çok bozuk olduğu bu durumda maç yapamayacaklarını açıkladıkları belirtiliyor.


    O Jogo'da yer alan iddiaya göre futbolcular, Sporting Lizbon Kulübü başkanı Bruno de Carvalho'yla da görüşmeyi reddediyor.

    Bu arada antrenman için olay yerinde olan gazetecilere de saldırıldığı, kameraların ve fotoğraf makinelerinin kapattırıldığı ve görüntü alınmasına izin verilmediği öğrenildi. Sporting Lizbon kulübü saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

    "Sporting Lizbon kulübü böyle bir vandallığı ve sporculara karşı saldırıyı kabul edemez. Sporting bu değildir, bu olamaz. Sorumluların bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve suçlular cezalandırılmadan vazgeçmeyeceğiz"

    Sporting Lizbon takımı Portekiz Kupası finalinde Aves'e karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını yapıyordu.

    İddialara göre bazı oyuncular Sporting Lizbon'la sözleşmelerini yasal çerçevede nasıl feshedebileceklerini öğrenmek için temsilcileriyle telefon görüşmesi yapıyor.

    Saldırıyı uğrayan Bas Dost, basınına yaptığı açıklamada, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu durumu beklemiyordum. Bu üzücü bir durumdu ve hepimiz şok olduk. Herkes için bir dram" dedi.



    (CNN Türk)

    1. 16.5.2018 08:56
    2. Güncelleme: 16.5.2018 08:58
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