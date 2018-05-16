Dünya Kupası hakemine şikeden ömür boyu men – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    hakemine şikeden ömür boyu men

    Dünya Kupası hakemine şikeden ömür boyu men

    Rusya'da düzenlenecek FIFA 'nda görev alacak hakemler listesinde bulunan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi, şike gerekçesiyle futboldan ömür boyu men cezası aldı.

    Futbol Federasyonundan (SAFF) yapılan açıklamada, şike teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen hakem Fahad Al-Mirdasi'ye futboldan ömür boyu men cezası verildiği ve adının listesinden çıkarılarak cezasının uluslararası boyutta genişletilmesi için FIFA'ya başvurulduğu belirtildi.

    Açıklamada, Al-Mirdasi'nin geçen hafta sonu El-Faisaly ile El-Ittihad arasında oynanan Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası finali öncesinde şike girişiminde bulunduğu kaydedildi.

    Hakem Al-Mirdasi, maç öncesinde El-Ittihad Kulübü'nün başkanı Hamad Al-Senaie ile WhatsApp üzerinden mesajlaşarak söz konusu karşılaşma için şike teklifinde bulunduğu ifade edildi. Hamad Al-Senaie'nin cep telefonundaki yazışmaları SAFF'a yollamasının ardından emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Al-Mirdasi'nin ise şike teşebbüsünü itiraf ettiği bildirildi.

    Yaşananların ardından final maçının başlamasına saatler kala görevinden alınan Al-Mirdasi'nin yerine maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetti. Normal süresi 1-1 eşitlikle geçen mücadeleyi uzatmalarda attığı gollerle El-Ittihad, 3-1 kazandı.

    FIFA kokartını 2011'de alan ve ülkesinin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı hakemler arasında gösterilen Al-Mirdasi, geçen yıl FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da görev almıştı.

    1. 16.5.2018 12:16
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