Maradona, Dinamo Brest'in başkanı oldu – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Maradona, 'in başkanı oldu

    Maradona, Dinamo Brest'in başkanı oldu

    Arjantin'in efsane futbolcularından , Belarus ekibi 'in başkanı oldu.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Maradona ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı, efsane futbol adamının, stratejik gelişim, yapısal birimlerin etkileşimi ve akademi konularında takıma katkı sağlayacağı bildirildi.

    Açıklamada, Maradona'nın görevine Rusya'daki 2018 'nın ardından başlayacağı kaydedildi.

    Futbolculuk döneminde ile 1986 Dünya Kupası'nı kazanan Maradona, , Napoli, Barcelona ve Sevilla gibi ekiplerin formasını giydi.

    2008-2010 yıllarında Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Fujairah'ın başında bulunmuştu.

    1. 16.5.2018 11:55
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