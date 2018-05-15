Nijerya Milli Takımı'na Süper Lig'den 5 futbolcu – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'na Süper Lig'den 5 futbolcu

    Nijerya Milli Takımı'na Süper Lig'den 5 futbolcu

    Milli Futbol Takımı'nın, 2018 'nda mücadele edecek aday kadrosunda 'den 5 oyuncuya yer verildi.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 'nda mücadele edecek 30 kişilik milli takım aday kadrosu belirlendi.

    Alman teknik direktör Gernot Rohr tarafından belirlenen listede, 'de forma giyen Bursasporlu Abdullahi Shehu, William Ekong ile Mikel Agu, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ve Trabzonsporlu Ogenyi Onazi de yer aldı.

    Nijerya'nın, 2018 Dünya Kupası için 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

    1. 15.5.2018 11:04
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