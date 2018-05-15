Nijerya Milli Takımı'na Süper Lig'den 5 futbolcu
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek aday kadrosunda Spor Toto Süper Lig'den 5 oyuncuya yer verildi.
Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda mücadele edecek 30 kişilik milli takım aday kadrosu belirlendi.
Alman teknik direktör Gernot Rohr tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Bursasporlu Abdullahi Shehu, William Ekong ile Mikel Agu, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ve Trabzonsporlu Ogenyi Onazi de yer aldı.
Nijerya'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası için 30 kişilik aday kadrosu şöyle:
- 15.5.2018 11:04
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Nijerya Milli Takımı'na Süper Lig'den 5 futbolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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