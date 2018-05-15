Nijerya Milli Takımı'na Süper Lig'den 5 futbolcu

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda mücadele edecek 30 kişilik milli takım aday kadrosu belirlendi.

Alman teknik direktör Gernot Rohr tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Bursasporlu Abdullahi Shehu, William Ekong ile Mikel Agu, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ve Trabzonsporlu Ogenyi Onazi de yer aldı.

Nijerya'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası için 30 kişilik aday kadrosu şöyle: