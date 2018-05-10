Alex Ferguson'un uyandıktan sonra ilk sözleri!
Beyin kanaması geçiren Sir Alex Ferguson, komadan uyandı. İskoç futbol adamı, kendine gelir gelmez oğlu Darren’ın çalıştırdığı Doncaster takımının maçını sordu
Dünya futbol tarihine damga vuran isimlerden Sir Alex Ferguson, geçtiğimiz cumartesi beyin kanaması geçirmişti. ManU efsanesi, acil ameliyata alınmış ve başarılı bir operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bilinci yerine gelen Ferguson, uyanır uyanmaz oğlu Darren'ın çalıştırdığı Doncaster Rovers'ın maçını sordu. 76 yaşındaki İskoç futbol adamının çok neşeli olduğu ve sağlığının iyiye gittiği kaydedildi. Doncaster, ligdeki son hafta maçında lider Wigan'a 1-0 yenilmişti. Darren, babasının durumu nedeniyle takımının başında olamamıştı.
- 10.5.2018
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Toplam 6
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