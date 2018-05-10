Alex Ferguson'un uyandıktan sonra ilk sözleri! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Alex Ferguson'un uyandıktan sonra ilk sözleri!

    Alex Ferguson'un uyandıktan sonra ilk sözleri!

    Beyin kanaması geçiren , komadan uyandı. İskoç adamı, kendine gelir gelmez oğlu Darren’ın çalıştırdığı Doncaster takımının maçını sordu

    Dünya tarihine damga vuran isimlerden , geçtiğimiz cumartesi beyin kanaması geçirmişti. ManU efsanesi, acil ameliyata alınmış ve başarılı bir operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bilinci yerine gelen Ferguson, uyanır uyanmaz oğlu Darren'ın çalıştırdığı Doncaster Rovers'ın maçını sordu. 76 yaşındaki İskoç adamının çok neşeli olduğu ve sağlığının iyiye gittiği kaydedildi. Doncaster, ligdeki son hafta maçında lider Wigan'a 1-0 yenilmişti. Darren, babasının durumu nedeniyle takımının başında olamamıştı.

    1. 10.5.2018
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