Gökdeniz Karadeniz'den ağlatan veda
10 yıldır Rubin Kazan forması giyen 38 yaşındaki yıldız, futbol kariyerini görkemli bir uğurlamayla noktaladı. Rus ekibinde 300. maçına çıkan Gökdeniz Karadeniz’in vedasında duygusal anlar yaşandı.
SON DEĞİL BAŞLANGIÇ
Gözleri dolu bir şekilde mikrofonu eline alan Gökdeniz güçlükle yaptığı konuşmada, "Çok üzgünüm. Tüm bunlar için gurur duyuyorum ama üzgünüm. Hayatta bu anlar çok nadir olur. Ancak bu bir son değil, başlangıç olacak" dedi. Rusya'da devam edebileceğinin sinyallerini veren Gökdeniz, 'Maçtan sonra Berdyev seni teknik ekibine katmaya hazır olduğunu söyledi?' sorusuna; "Evet ben hazırım, öğrenmeye hazırım. Son zamanlarda kendimi antrenör olarak hazırladım" yanıtını verdi.
FORMASI EMEKLİYE AYRILDI
18 yıllık futbol hayatına nokta koyan efsane, kulüp çalışanları ve taraftarların alkışları eşliğinde ailesiyle birlikte veda için sahaya çıktı. Tüm futbolcular maç öncesinde Gökdeniz Karadeniz anısına tişört giyerken, Rubin Kazan da kulüp tarihinde bir ilk olarak 10 yıldır başarıyla terlettiği 61 numaralı formayı emekliye ayırdığını duyurdu.
BU GURUR GÖKDENİZ'İN
UFA karşılaşmasıyla son kez seyircisinin önüne çıkan Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, ülkede futbolun gelişimine sağladığı katkı nedeniyle Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görüldüğü bildirildi.
KAHRAMAN TÜRK
Şampiyonlar Ligi'nde 2009 yılında Barcelona'yı deplasmanda 2-1 yenen Rubin Kazan'da galibiyet golünü atan Gökdeniz Karadeniz, o dönem Devlet Başkanı olan Dimitri Medvedev'den de övgü almıştı. Medvedev, galibiyet sonrası Kazanlı futbolcularla bir araya gelmiş ve tebrik sırası Gökdeniz'e geldiğinde; "Kahraman Türk sen misin?" diyerek, attığı gol için başarılı futbolcuyu kutlamıştı.
300 MAÇ, 5 KUPA!
Rusya'da adından sıkça söz ettiren Gökdeniz Karadeniz, başarılı bir kariyeri geride bıraktı. Trabzonspor formasıyla 2002- 03 ve 2003-04'te Türkiye Kupası'nı kazanan yıldız oyuncu, Rubin Kazan'da da 5 kupa sevinci yaşadı. 300 kez formasını terlettiği takımıyla 52 kez rakip ağları sarsan Gökdeniz, ilk iki sezonunda (2008-09, 2009- 10) lig şampiyonluğu başarısını yaşadı. 2 kez Rusya Süper Kupası'nı (2009-10, 2012-13) kazanan 38 yaşındaki 'yaşlı kurt', takımının 2012'deki Rusya Kupası şampiyonluğuna da katkı sağlamayı başardı.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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