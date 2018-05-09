Gökdeniz Karadeniz'den ağlatan veda – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'den ağlatan veda

    <a href="/index/gokdeniz-karadeniz?id=1394b2b4-93db-4746-aaba-a5c1cdf5a44c" class="" rel="tag">Gökdeniz Karadeniz</a>'den ağlatan veda

    10 yıldır forması giyen 38 yaşındaki yıldız, kariyerini görkemli bir uğurlamayla noktaladı. Rus ekibinde 300. maçına çıkan ’in vedasında duygusal anlar yaşandı.

    Dile kolay bundan tam 10 yıl önce 8.7 milyon euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle Rubin Kazan'ın yolunu tutmuştu Gökdeniz Karadeniz... Kariyeri için beklenmedik bir rota çizen Gökdeniz, 5 kupa kazandığı Rusya'da kariyerine noktayı koydu. Ufa'yı ağırladıkları maçta 61 numaralı Kazan formasını 300. kez sırtına geçiren 38 yaşındaki oyuncu için özel bir veda töreni düzenlendi. Karşılaşma sonrasında duygusal anlar yaşanırken, taraftarlar gözyaşlarına engel olamadı.

    SON DEĞİL BAŞLANGIÇ
    Gözleri dolu bir şekilde mikrofonu eline alan Gökdeniz güçlükle yaptığı konuşmada, "Çok üzgünüm. Tüm bunlar için gurur duyuyorum ama üzgünüm. Hayatta bu anlar çok nadir olur. Ancak bu bir son değil, başlangıç olacak" dedi. Rusya'da devam edebileceğinin sinyallerini veren Gökdeniz, 'Maçtan sonra Berdyev seni teknik ekibine katmaya hazır olduğunu söyledi?' sorusuna; "Evet ben hazırım, öğrenmeye hazırım. Son zamanlarda kendimi antrenör olarak hazırladım" yanıtını verdi.



    FORMASI EMEKLİYE AYRILDI
    18 yıllık hayatına nokta koyan efsane, kulüp çalışanları ve taraftarların alkışları eşliğinde ailesiyle birlikte veda için sahaya çıktı. Tüm futbolcular maç öncesinde anısına tişört giyerken, da kulüp tarihinde bir ilk olarak 10 yıldır başarıyla terlettiği 61 numaralı formayı emekliye ayırdığını duyurdu.

    BU GURUR GÖKDENİZ'İN
    UFA karşılaşmasıyla son kez seyircisinin önüne çıkan 'e liyakat nişanı verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, ülkede futbolun gelişimine sağladığı katkı nedeniyle Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görüldüğü bildirildi.



    KAHRAMAN TÜRK
    Şampiyonlar Ligi'nde 2009 yılında Barcelona'yı deplasmanda 2-1 yenen Rubin Kazan'da galibiyet golünü atan , o dönem Devlet Başkanı olan Dimitri Medvedev'den de övgü almıştı. Medvedev, galibiyet sonrası Kazanlı futbolcularla bir araya gelmiş ve tebrik sırası Gökdeniz'e geldiğinde; "Kahraman Türk sen misin?" diyerek, attığı gol için başarılı futbolcuyu kutlamıştı.

    300 MAÇ, 5 KUPA!
    'da adından sıkça söz ettiren Gökdeniz Karadeniz, başarılı bir kariyeri geride bıraktı. Trabzonspor formasıyla 2002- 03 ve 2003-04'te 'nı kazanan yıldız oyuncu, Rubin Kazan'da da 5 kupa sevinci yaşadı. 300 kez formasını terlettiği takımıyla 52 kez rakip ağları sarsan Gökdeniz, ilk iki sezonunda (2008-09, 2009- 10) lig şampiyonluğu başarısını yaşadı. 2 kez Süper Kupası'nı (2009-10, 2012-13) kazanan 38 yaşındaki 'yaşlı kurt', takımının 2012'deki Rusya Kupası şampiyonluğuna da katkı sağlamayı başardı.

    1. 9.5.2018
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