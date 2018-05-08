FIFA'dan Rusya'ya ceza – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'dan 'ya ceza

    <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a>'dan <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a>'ya ceza

    , 'nın ile yaptığı maçta aşırı ırkçılık gösterdi gerekçesiyle 30 bin İsveç Frankı ceza verdi.

    , Rus Futbol Birliği'ni cezalandırdı. 'nın sitesinde yayınlanan raporlara göre, Rus taraftarların maçında rakiplerine karşı ırkçı ifadeler kullanması nedeni ile Rus Futbol Birliği 30 bin Frangı para cezasına çarptırıldı.

    , 27 Mart'ta St. Petersburg'da düzenlenen hazırlık maçında 'ya 3-1 mağlup olmuştu.
    1. 8.5.2018 20:45
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