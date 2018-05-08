FIFA, Rusya'nın Fransa ile yaptığı maçta aşırı ırkçılık gösterdi gerekçesiyle 30 bin İsveç Frankı ceza verdi.
FIFA, Rus Futbol Birliği'ni cezalandırdı. FIFA'nın sitesinde yayınlanan raporlara göre, Rus taraftarların Fransa maçında rakiplerine karşı ırkçı ifadeler kullanması nedeni ile Rus Futbol Birliği 30 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı.
Rusya, 27 Mart'ta St. Petersburg'da düzenlenen hazırlık maçında Fransa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Rusya, 27 Mart'ta St. Petersburg'da düzenlenen hazırlık maçında Fransa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
- 8.5.2018 20:45
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