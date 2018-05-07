Avrupa'nın 5 büyük liginde sona yaklaşılıyor

Söz konusu ülkeler arasında şampiyonun belli olmadığı tek lig Serie A'da lider Juventus, en yakın takipçisi Napoli'nin puan kaybettiği haftada mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

La Liga'da şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Barcelona'nın Real Madrid'i ağırladığı El Clasico 2-2'lik beraberlikle bitti.

Diğer büyük liglerde şampiyonluğu garantileyen takımlardan Bayern Münih haftayı galibiyetle kapatırken, Manchester City ve Paris Saint-Germain (PSG) beraberlikle yetindi.

SERİE A

Serie A'nın 36. haftasında ağırladığı Bologna'yı 3-1 yenen Juventus, Napoli'nin puan kaybetmesiyle şampiyonluk için gün saymaya başladı.

Napoli, Torino'yu ağırladığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve zirveden uzaklaştı. İkili averajda eşitlik olduğu için matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyemeyen Juventus, haftaya puan alması veya Napoli'nin puan kaybetmesi halinde mutlu sona ulaşacak.

Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Lazio'nun evinde Atalanta ile 1-1 berabere kaldığı haftada Inter, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese'yi deplasmanda 4-0 yendi.

Milan ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk golü attığı karşılaşmada Hellas Verona'yı 4-1 mağlup etti.

Serie A'da bitime 2 hafta kala Juventus, 91 puanla zirvede yer aldı. Napoli, 85 puanla rakibini takip etti. İki takımı Roma 73, Lazio 71, Inter 69 ve Milan 60 puanla izledi.

LA LİGA

Geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, El Clasico'da ağırladığı Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde üst sıralarda yer alan takımlardan Atletico Madrid, evinde Espanyol'a 2-0, Valencia da deplasmanda Villarreal'e 1-0 kaybetti.

La Liga'da 36. haftanın ardından Barcelona, 87 puanla zirvede yer aldı. Barcelona'yı Atletico Madrid 75, Real Madrid 72 ve Valencia 67 puanla takip etti.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu önceden ilan eden Manchester City, konuk ettiği Huddersfield Town ile 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda Manchester United'ın Brighton & Hove Albion'a, Tottenham'ın da West Bromwich Albion'a 1-0 kaybettiği haftanın öne çıkan maçında Chelsea, evinde Liverpool'u aynı skorla mağlup etti.

Arsenal, sezon bitiminde görevini bırakacak Fransız teknik direktör Arsene Wenger'in son kez seyircisinin karşısına çıktığı mücadelede Burnley'yi 5-0 yendi.

Evinde Crystal Palace'a 2-1 mağlup olan Stoke City ise ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Premier Lig'de 37. haftanın ardından 94 puanı bulunan lider Manchester City'den sonra 77 puanlı Manchester United, 72 puanlı Liverpool, 71 puanlı Tottenham, 69 puanlı Chelsea ve 60 puanlı Arsenal sıralandı.

LİGUE 1

Şampiyonluğunu önceden ilan eden lider PSG, Ligue 1'in 36. haftasında Amiens deplasmanında 2-2'lik beraberlikle yetindi.

Lig ikincisi Olympique Lyon, evinde Troyes karşısında 3-0 galip geldi.

Monaco deplasmanda Caen karşısında, Olympique Marsilya ise evinde Nice önünde 2-1 galip geldi.

Evinde Angers'ye 2-1 kaybeden Metz, ligden düşen ilk takım oldu.

PSG, son 2 maç öncesi 92 puana ulaştı. Lyon 75, Monaco 74, Marsilya 73 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.

BUNDESLİGA

Şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, Bundesliga'nın 33. haftasında Köln deplasmanında 3-1 galip geldi.

Augsburg'u deplasmanda 2-1 yenen Schalke 04, Borussia Dortmund'un evinde Mainz 05'e aynı skorla kaybetmesinin ardından bitime bir hafta kala ikinciliği garantiledi.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, sahasında Hoffenheim'ı 2-0 yendi. Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından başarılı performans sergileyen Stuttgart, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu periyotta düşme hattından çıkarak Avrupa kupaları için mücadele edebilecek bir pozisyona geldi.

Bayern Münih, Bundesliga'da bitime bir hafta kala 84 puana çıktı. Bayern Münih'in arkasından 60 puanlı Schalke 04, 55 puan toplayan Borussia Dortmund ve 52'şer puana sahip Hoffenheim ile Bayer Leverkusen sıralandı.