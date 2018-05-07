TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.
TFF tarafından 27 Temmuz'da görevine son verilen ve ardından federasyona tazminat davası açan Fatih Terim ile TFF arasındaki davada karar belli oldu.
3,5 milyon Euro'luk tazminat davasında mahkeme Fatih Terim'i haklı buldu ve TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon TL ödemesine karar verdi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi. (Habertürk)
- 7.5.2018 12:06
- Güncelleme: 7.5.2018 12:32
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Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..."
Toplam 1
Yorum
N0_Name Gomis'te bir düşüş var konsantrasyonu eksilmiş gibi. Allah'tan Muslera ve beklerimiz çok iyi de maç kazanabiliyoruz.
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
Toplam 1
Yorum
Hasan Bir asgari ücretlinin yemeden içmeden yaklaşık 500 yıllık çalışmasının karşılığı. Yada 500 asgari ücretli kişinin 1 yıllık çalışması.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 7
Yorum
Umut Kesinlikle Bursaspor cok iyi oynadı..Umarız ayni oyunu Trabzon maçında oynarlar ve ligi iyi yerde bitirir.
TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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