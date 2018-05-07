TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    , 'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>, <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek

    ’nun ’e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.

    tarafından 27 Temmuz'da görevine son verilen ve ardından federasyona tazminat davası açan ile arasındaki davada karar belli oldu.

    3,5 milyon Euro'luk tazminat davasında mahkeme 'i haklı buldu ve TFF'nin 'e 9 milyon TL ödemesine karar verdi.

    'nun 'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi. (Habertürk)
    1. 7.5.2018 12:06
    2. Güncelleme: 7.5.2018 12:32
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