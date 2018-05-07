TFF tarafından 27 Temmuz'da görevine son verilen ve ardından federasyona tazminat davası açan Fatih Terim ile TFF arasındaki davada karar belli oldu.

3,5 milyon Euro'luk tazminat davasında mahkeme Fatih Terim'i haklı buldu ve TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon TL ödemesine karar verdi.