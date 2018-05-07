Sabah’ın forumuna Marca’dan övgü – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ’ın forumuna Marca’dan övgü

    Sabah’ın forumuna Marca’dan övgü
    'ın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, 'da da konuşuldu. Bu önemli organizasyona birçok yıldız futbolcu ve spor adamı katılırken, Marca Gazetesi de foruma geniş yer ayırdı. 'daki organizasyonda yer alan Marca, ekonomi forumundaki tüm detayları okuyucularına aktardı. İspanyol gazetesi, Galatasaraylı Gomis, Beşiktaşlı Babel ve 'den Adebayor'un da konuşmacı olduğu forum için övgü dolu sözler sarfetti.
    1. 7.5.2018
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