FIFA'dan flaş karar! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan flaş karar!

    <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a>'dan flaş karar!

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki yılda bir 8 uluslararası takımın katılacağı mini bir Dünya Kupası düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

    1. 2.5.2018 14:53
    2. Güncelleme: 2.5.2018 15:00
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