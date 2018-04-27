Türkiye, EURO 2024 hazır! İşte dünyaya meydan okuyan statlarımız... – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , EURO 2024 hazır! İşte dünyaya meydan okuyan statlarımız...

    Türkiye, EURO 2024 hazır! İşte dünyaya meydan okuyan statlarımız...

    Eşi görülmemiş bir devlet desteğiyle en iyi dosyayı hazırladıklarını belirten Başkanı , “Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Coşkumuzu Avrupa’yla birlikte paylaşmaya hazırız” dedi

    Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık dosyasını 'ya teslim etti. 'nin Nyon kentindeki törende Başkanı , UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e adaylık dosyasını sundu. Dördüncü kez arka arkaya bu turnuvaya aday olduğumuzu hatırlatan Yıldırım Demirören, "Federasyonumuz, eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırlamıştır. Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyor ve coşkumuzu tüm Avrupa ile birlikte paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

    EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
    Adaylık başvurusunu 2 Mart 2017'de yapan Türkiye'nin dosyasında tüm teknik detaylar, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgelerin yer aldığı belirtildi. ile çekiştiğimiz dev organizasyona ev sahipliği yapacak ülkenin, 27 Eylül 2018 tarihindeki UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacağı bildirildi.

    SERVET YARDIMCI: TARİHİ BİR GÜN
    UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkan Vekili , "Bugün, Türk futbolu için tarihi bir gündür. Türkiye'nin artık ilk Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

    TANITIM ELÇİSİ BARIŞ TELLİ
    EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi milli ampute futbolcu Barış Telli de şunları söyledi: "Türkiye'nin bu organizasyonu düzenleme zamanının geldiğine inanıyorum. Bu turnuva, bölge için mükemmel bir kalıcı miras olacaktır"

    THEODORİDİS: KARAR ZOR ALINACAK
    UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis yaptığı yazılı açıklamada, "TFF'ye EURO 2024 dosyasını teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenlemek için büyük kaynak ayırdıklarını biliyoruz. Eylül ayında UEFA İcra Kurulu'nun karar vermekte çok zorlanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 27.4.2018
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