Türkiye, EURO 2024 hazır! İşte dünyaya meydan okuyan statlarımız...

MUTLULUĞU PAYLAŞALIM

Başkan Demirören, "Dördüncü kez arka arkaya bu turnuvaya aday olan federasyonumuz, eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırlamıştır. Hiçbir ön koşul olmadan aldığımız tüm garantiler, içinde bazı ilave, yenilikçi unsurları da barındırmaktadır. Bunlar, turnuvanın mali başarısını güvence altına alacak ve UEFA'ya üye federasyonlara fayda sağlayacaktır. Artık Türkiye'nin zamanı. UEFA'nın sadece Avrupa'da değil Asya'ya da açılması gerekiyor. O açıdan da dosyamızın çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. 'Bizim zamanımız, gelin beraber paylaşalım mutluluğu' diyoruz" dedi.