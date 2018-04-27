Türkiye, EURO 2024 hazır! İşte dünyaya meydan okuyan statlarımız...
MUTLULUĞU PAYLAŞALIM
Başkan Demirören, "Dördüncü kez arka arkaya bu turnuvaya aday olan federasyonumuz, eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırlamıştır. Hiçbir ön koşul olmadan aldığımız tüm garantiler, içinde bazı ilave, yenilikçi unsurları da barındırmaktadır. Bunlar, turnuvanın mali başarısını güvence altına alacak ve UEFA'ya üye federasyonlara fayda sağlayacaktır. Artık Türkiye'nin zamanı. UEFA'nın sadece Avrupa'da değil Asya'ya da açılması gerekiyor. O açıdan da dosyamızın çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. 'Bizim zamanımız, gelin beraber paylaşalım mutluluğu' diyoruz" dedi.
UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hangi ülkede düzenleneceği kararını alırken zorlanacaklarını belirtip, "TFF'ye EURO 2024 dosyasını teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. TFF'nin bu organizasyonu düzenlemek için büyük kaynak ayırdığını biliyoruz. Eylül ayında UEFA İcra Kurulu'nun karar vermekte çok zorlanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Törende, Demirören'in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi Barış Telli yer aldı.
ÜLKEMİZ İÇİN KALICI BİR MİRAS
Türkiye'nin EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi olan ampute futbolcu Barış Telli, "Düzenleyeceğimiz turnuva, bölge için mükemmel bir kalıcı miras olacaktır. TFF'nin yaptığı muhteşem çalışma sayesinde ampute futbolcu olarak önemli bir fırsat elde ettim. UEFA EURO 2024'ün benim gibi herkese futbol oynama fırsatı vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.
ARTIK TÜRKİYE'NİN ZAMANI
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, "En iyisi olduğunu düşündüğümüz adaylık dosyamızı UEFA'ya teslim etmekten memnuniyet duyuyoruz. EURO 2016 dosyamızı sunduğumuz 2010 yılında bazı taahhütler vermiştik. 8 yıl sonra bugün, bunların çok daha fazlasını taahhüt ediyoruz. Türkiye, kararlılığı ve azmi ile bilinen bir ülkedir ve şimdi Türkiye'nin ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleme zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.