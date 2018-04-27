FIFA'dan Del Nero'ya ömür boyu men

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Del Nero'nun rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Del Nero, ABD makamları tarafından 2015 yılında kara para aklamakla suçlanmıştı.

Üç yıl önce başkanlık seçiminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Del Nero, aynı dönemde FIFA'da ortaya çıkan skandalın ardından icra kurulu üyeliğinden istifa etmişti.