FIFA'dan Del Nero'ya ömür boyu men – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'dan 'ya ömür boyu men

    FIFA'dan Del Nero'ya ömür boyu men

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), Başkanı 'ya ömür boyu men cezası verdi.

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), Başkanı 'ya ömür boyu men cezası verdi.

    FIFA'dan yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Del Nero'nun rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu men ve 1 milyon frangı para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

    Del Nero, ABD makamları tarafından 2015 yılında kara para aklamakla suçlanmıştı.

    Üç yıl önce başkanlık seçiminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Del Nero, aynı dönemde FIFA'da ortaya çıkan skandalın ardından icra kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

    1. 27.4.2018 20:39
    2. Güncelleme: 27.4.2018 20:43
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