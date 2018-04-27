Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası verdi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası verdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Del Nero'nun rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Del Nero, ABD makamları tarafından 2015 yılında kara para aklamakla suçlanmıştı.
Üç yıl önce başkanlık seçiminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Del Nero, aynı dönemde FIFA'da ortaya çıkan skandalın ardından icra kurulu üyeliğinden istifa etmişti.
- 27.4.2018 20:39
- Güncelleme: 27.4.2018 20:43
-
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 23
Yorum
bjk Ne raporu ortalık karışmış BJK'li oyuncu ne yapacak orada tabiki içeri girecek. Hakemin güvenliği sağlayıp çağırdıda gelmediler mi?
-
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 27
Yorum
Tarafkartal AYIP! EDEP YAHU! Bakıyorum yorumlara herkes futbola zarar verdi Beşiktaş'ın kararı! Hangi futbola! Mağdur olan BJK!
-
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 23
Yorum
karado şenol hocanın başıdaki kişi niye gülüyor ?
FIFA'dan Del Nero'ya ömür boyu men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.