Hasan Doğan'ın ismi Altınordu'da yaşayacak – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'ın ismi Altınordu'da yaşayacak

    Hasan Doğan'ın ismi Altınordu'da yaşayacak

    Altınordu Kulübünün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Altınordu Futbol Meslek Okulu 17 ve 18 yaş altı takımlarına ait binaya, Türkiye Futbol Federasyonunun () merhum başkanı 'ın ismi verildi.

    Altınordu Kulübünün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Altınordu Futbol Meslek Okulu 17 ve 18 yaş altı takımlarına ait binaya, Türkiye Futbol Federasyonunun () merhum başkanı 'ın ismi verildi.

    TFF'den yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Altınordu camiasına bu anlamlı hareketten dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

    Kardaş, kulübe başarılar dileyerek, "Umarım bu tesislerden karakterli, iyi futbolcular çıkacaktır." ifadesini kullandı.

    Altınordu Kulübü Başkanı da Hasan Doğan'ın ismini yaşatmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Altınordu, Türkiye projesidir. Biz burada ne kadar başarılı olursak, ülkemizdeki insanlara da örnek olacağız." açıklamasında bulundu.

    Hasan Doğan'ın oğlu Selim Doğan ise şunları kaydetti:

    "Türkiye ve Avrupa'da tanınan bir kulüpte babam Hasan Doğan'ın ismi yaşatılacak. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen babamın isminin hala unutulmaması ve yaşatılması aile olarak bizi çok mutlu etti. Başkanın bu vefasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eminim ki şu an Hasan Doğan'ın ruhu burada ve o da çok mutludur."

    1. 21.4.2018 19:06
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