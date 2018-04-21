Hasan Doğan'ın ismi Altınordu'da yaşayacak
Altınordu Kulübünün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Altınordu Futbol Meslek Okulu 17 ve 18 yaş altı takımlarına ait binaya, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) merhum başkanı Hasan Doğan'ın ismi verildi.
Altınordu Kulübünün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Altınordu Futbol Meslek Okulu 17 ve 18 yaş altı takımlarına ait binaya, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) merhum başkanı Hasan Doğan'ın ismi verildi.
TFF'den yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Altınordu camiasına bu anlamlı hareketten dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.
Kardaş, kulübe başarılar dileyerek, "Umarım bu tesislerden karakterli, iyi futbolcular çıkacaktır." ifadesini kullandı.
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Hasan Doğan'ın ismini yaşatmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Altınordu, Türkiye projesidir. Biz burada ne kadar başarılı olursak, ülkemizdeki insanlara da örnek olacağız." açıklamasında bulundu.
Hasan Doğan'ın oğlu Selim Doğan ise şunları kaydetti:
"Türkiye ve Avrupa'da tanınan bir kulüpte babam Hasan Doğan'ın ismi yaşatılacak. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen babamın isminin hala unutulmaması ve yaşatılması aile olarak bizi çok mutlu etti. Başkanın bu vefasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eminim ki şu an Hasan Doğan'ın ruhu burada ve o da çok mutludur."
- 21.4.2018 19:06
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
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Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
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Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
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Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Hasan Doğan'ın ismi Altınordu'da yaşayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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