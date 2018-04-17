Guardiola bunu hep yapıyor – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Guardiola bunu hep yapıyor

    Guardiola bunu hep yapıyor

    İspanyol Pep Guardiola, 9 sezondur sürdürdüğü teknik direktörlük hayatında 7'nci lig şampiyonluğunu yaşadı. ve Bundesliga'da 3'er kez şampiyonluk sevincini tadan Guardiola, ilk zaferine de imza attı.

    Teknik direktörlük kariyerine Barcelona ile başlayan ve ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve şampiyonluğu yaşayan Guardiola, İspanya'da toplam 3 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Teknik adam, Bundesliga'da ise Bayern Münih ile 3 kez lig şampiyonluğu ve 2 de lig kupası kaldırdı. 'de ilk sezonunu kupasız kapatan Guardiola, 2'nci sezonunda Manchester City ile hem lig şampiyonluğunu hem de lig kupasını kazandı.

    Pep, sadece Barcelona'dan ayrıldığı 2011-2012 sezonunda ve geçen sezon Manchester City'nin başında lig şampiyonluğu sevinci yaşayamadı.
    Ayrıca İspanyol , 3'er kez UEFA Süper Kupası'nı ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:58
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