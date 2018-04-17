Guardiola bunu hep yapıyor

Teknik direktörlük kariyerine Barcelona ile başlayan ve ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve La Liga şampiyonluğu yaşayan Guardiola, İspanya'da toplam 3 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Teknik adam, Bundesliga'da ise Bayern Münih ile 3 kez lig şampiyonluğu ve 2 de lig kupası kaldırdı. Premier Lig'de ilk sezonunu kupasız kapatan Guardiola, 2'nci sezonunda Manchester City ile hem lig şampiyonluğunu hem de lig kupasını kazandı.



Pep, sadece Barcelona'dan ayrıldığı 2011-2012 sezonunda ve geçen sezon Manchester City'nin başında lig şampiyonluğu sevinci yaşayamadı.

Ayrıca İspanyol teknik direktör, 3'er kez UEFA Süper Kupası'nı ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.