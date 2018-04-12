Avrupa Ligi’nde büyük heyecan – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
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    ’nde büyük heyecan

    <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>’nde büyük heyecan

    'nde yarı finalistler bu gece belli oluyor.

    'nde yarı finalistler bu gece belli oluyor. Tamamı 22.05'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle: Moskova-Arsenal (1-4), Sporting Lizbon-Atletico Madrid (0-2), Salzburg-Lazio (2-4), O.Marsilya-Leipzig (0-1). Bu arada Moskova-Arsenal maçı Spor'dan naklen yayınlanacak.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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