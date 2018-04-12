Avrupa Ligi’nde büyük heyecan
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler bu gece belli oluyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler bu gece belli oluyor. Tamamı 22.05'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle: CSKA Moskova-Arsenal (1-4), Sporting Lizbon-Atletico Madrid (0-2), Salzburg-Lazio (2-4), O.Marsilya-Leipzig (0-1). Bu arada CSKA Moskova-Arsenal maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
Etiketler:
Avrupa Ligi, TRT, UEFA , CSKA
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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