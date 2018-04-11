Fenerbahçe'nin acı günü

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Necdet Niş, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "1975-76 ve 1978-79 sezonlarında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevini üstlenen Necdet Niş'i kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Fenerbahçe ve Türk futbolu için önemli bir değer olan merhum Necdet Niş'e Allah'tan rahmet, başta Niş ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Necdet Niş için yarın saat 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir törenin düzenleneceği kaydedildi.

Bu törenin ardından Niş'in cenazesinin, Marmara İlahiyat Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE TÜRKİYE KUPASI KAZANDIRDI

Ankara'da 1937 yılında doğan Necdet Niş, futbolculuk döneminde Hacettepe forması giydi. Teknik direktörlüğe 1968 yılında Kırıkkalespor'da başlayan Necdet Niş, 1974 yılında Fenerbahçe'ye geldi ve Brezilyalı teknik adam Didi'nin yardımcısı oldu. Bu dönemde sarı-lacivertli ekipte bir süre teknik direktörlük de yapan Niş, daha sonra 2 yıl Altay'ı çalıştırdı. 1978-1979 sezonunda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Necdet Niş, Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Necdet Niş, ardından birçok takımda görev yaptı. Niş, aralıklı olarak 5 yıl da Fenerbahçe'nin altyapısında çalıştı.