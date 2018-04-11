Fenerbahçe'nin acı günü – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'nin acı günü

    Fenerbahçe'nin acı günü

    'nin eski teknik direktörlerinden , hayatını kaybetti.

    'nin eski teknik direktörlerinden , hayatını kaybetti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, "1975-76 ve 1978-79 sezonlarında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevini üstlenen 'i kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Fenerbahçe ve Türk futbolu için önemli bir değer olan merhum Necdet Niş'e Allah'tan rahmet, başta Niş ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Necdet Niş için yarın saat 14.30'da 'nde bir törenin düzenleneceği kaydedildi.

    Bu törenin ardından Niş'in cenazesinin, Marmara İlahiyat Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

    FENERBAHÇE'YE TÜRKİYE KUPASI KAZANDIRDI

    Ankara'da 1937 yılında doğan Necdet Niş, futbolculuk döneminde Hacettepe forması giydi. Teknik direktörlüğe 1968 yılında Kırıkkalespor'da başlayan Necdet Niş, 1974 yılında Fenerbahçe'ye geldi ve Brezilyalı teknik adam Didi'nin yardımcısı oldu. Bu dönemde sarı-lacivertli ekipte bir süre teknik direktörlük de yapan Niş, daha sonra 2 yıl Altay'ı çalıştırdı. 1978-1979 sezonunda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Necdet Niş, Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

    Necdet Niş, ardından birçok takımda görev yaptı. Niş, aralıklı olarak 5 yıl da Fenerbahçe'nin altyapısında çalıştı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:51
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