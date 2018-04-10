İbrahimoviç FIFA'ya meydan okudu – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    İbrahimoviç 'ya meydan okudu

    İbrahimoviç FIFA'ya meydan okudu

    'a olan , önceki günlerde yaptığı açıklamasını tekrarladı.

    'a olan , önceki günlerde yaptığı açıklamasını tekrarladı. Bir bahis şirketinde hissesi olduğu için hakkında soruşturma yürütülen ve 'nda oynaması istenmeyen İsveçli, " beni durduramaz. Dünya Kupası'nda olmak istersem oynarım" dedi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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