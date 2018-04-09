Stuttgart, Tayfun Korkut ile ilk kez yenildi – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Stuttgart, ile ilk kez yenildi

    Stuttgart, Tayfun Korkut ile ilk kez yenildi

    'a 3-0 yenilen Stuttgart, teknik direktör göreve geldiğinden bu yana ilk mağlubiyetini aldı.

    Türk teknik direktör yönetimindeki Stuttgart, 'nin (Bundesliga) 29. haftasında 'a 3-0 yenildi.
    Stuttgart, ligin 29. haftasında 'ta Borussia Dortmund'a konuk oldu.

    Borussia Dortmund, 38. dakikada Christian Pulisic, 48. dakikada Michy Batshuayi ve 59. dakikada Maximilian Philipp'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Stuttgart böylelikle teknik direktör Tayfun Korkut'un göreve getirilmesinden sonra elde ettiği 8 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı.

    Sarı-siyahlı ekipte milli futbolcu ve müsabakada 90 dakika forma giydi.

    Borussia Dortmund puanını 51'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, kırmızı-beyazlı ekip 38 puanla 9. sıraya geriledi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stuttgart, Tayfun Korkut ile ilk kez yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN