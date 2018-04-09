Stuttgart, Tayfun Korkut ile ilk kez yenildi
Borussia Dortmund'a 3-0 yenilen Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut göreve geldiğinden bu yana ilk mağlubiyetini aldı.
Stuttgart, ligin 29. haftasında Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'a konuk oldu.
Borussia Dortmund, 38. dakikada Christian Pulisic, 48. dakikada Michy Batshuayi ve 59. dakikada Maximilian Philipp'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Stuttgart böylelikle teknik direktör Tayfun Korkut'un göreve getirilmesinden sonra elde ettiği 8 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı.
Sarı-siyahlı ekipte milli futbolcu Ömer Toprak ve Nuri Şahin müsabakada 90 dakika forma giydi.
Borussia Dortmund puanını 51'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, kırmızı-beyazlı ekip 38 puanla 9. sıraya geriledi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:29
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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