Japonya Vahid Halilhodzic ile yolları ayırdı
Japonya Milli Futbol Takımı, Bosna Hersekli teknik adam Vahid Halilhodzic'in görevine son verdi.
Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, Halilhodzic ile iletişim problemi yaşadıkları ve Bosna Hersekli çalıştırıcının oyuncularla arasındaki güveni kaybettiği için yolları ayırma kararı alındığını bildirdi.
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na iki ay kala Halilodzic'in görevine son veren Japonya'da teknik direktörlük görevine Japon Akira Nishino getirildi.
Japonya, Dünya Kupası'nda Polonya, Kolombiya ve Senegal ile H Grubu'nda yer alıyor.
2015'te Japonya'nın başına geçen 65 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da da görev yapmıştı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:00
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 3
Yorum
kartal vay be hepsı alman alt yapısı bızmkıler nerde
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Beşiktaş, Talisca'nın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
aslan taliscaya zam yaparsan diğer oyuncular yavaş oynar. bjk takım oyunu. bi taliscaya bel bağlamamalı.başka oyuncumu yok sanki.fos yönetim
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Beşiktaş'ta Tosic, Negredo'yu yakaladı
Toplam 1
Yorum
Nirvana Negredo bir gol de Fb ye attı . Nizami golünü hakem iptal etti . Unutulmasın . Şimdi Bjk nin 3 puan fazlası , Fb nin 3 puan eksiği olacaktı
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