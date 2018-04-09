Neymar'ın Messi'li paylaşımı olay yarattı
Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla olay yarattı.
MESSI PSG'YE Mİ GİDİYOR?
Neymar'ın bu paylaşımı ise çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Messi'nin PSG'ye transfer olacağı ve Neymar'la birlikte aynı takımda oynayacağını söyleyenlerle birlikte, Neymar'ın tekrar Barcelona'ya döneceği de konuşulmaya başlandı.
İşte o paylaşım...
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:41
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 5
Yorum
Cenk Şener 22.200 kişide baskı hissettik diyor,hocası full dolmadı ondan zorlandık diyor.Lig bitsede bizimde işkencemiz bitse,komik bunların heps
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Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım"
Toplam 3
Yorum
normal herkesin bir tuttuğu takım vardır. sergen yalçın 4 takımın forma giydi. ama beşiktaşlı. aynı şekilde tümer metin, burak yılmaz tkm vardır
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Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Avrupa da kime sorsan, "Soldado ve Valbuena mı yoksa Fernandao ve Aatıf mı?" herkes aynı yanıtı verir. "Fernandao ve Aatıf da kim?"
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