Avrupa liglerinde ilk şampiyon Bayern Münih

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

Almanya'da Bayern Münih şampiyonluğunu garantilerken, İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerlerini korudu.

BUNDESLİGA

Deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenerek puanını 72'ye çıkaran Bayern Münih, bitime 5 hafta kala üst üste 6'ncı, toplamda ise 28'inci şampiyonluğunu ilan etti.

Schalke 04 deplasmanda Hamburg'a 3-2 yenilirken, Borussia Dortmund sahasında Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart'ı 3-0 yendi.

Bundesliga'nın 29. haftasının ardından 72 puanı bulunan Bayern Münih şampiyon olurken, 52 puanlı Schalke 04 ve 51 puanlı Borussia Dortmund, Münih ekibini izledi.

PREMİER LİG

Derbide, lider Manchester City, 2-0 öne geçtiği maçta Manchester United'a 3-2 yenilerek şampiyonluk turu atma şansını kaçırdı.

Everton konuk ettiği Liverpool ile 0-0 berabere kalırken, ev sahibinde milli futbolcu Cenk Tosun 90 dakika oynadı.

Tottenham deplasmanda Stoke City'yi 2-1, Arsenal ise Southampton'ı 3-2 yenerken, Chelsea sahasında West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

33. hafta sonunda birer maçı eksik 84 puanı bulunan lider Manchester City'nin ardından 71 puanlı Manchester United geliyor. Ligde Liverpool ve bir maçı eksik Tottenham 67'şer puanla Manchester ekiplerini takip ediyor.

LA LİGA

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona ağırladığı Leganes'i 3-1 ile geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İspanyol ekibi, geçen sezondan beri süren yenilmezlik serisini 38 maça yükseltti.

Başkent derbisinde Real Madrid konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Valencia ise konuk ettiği Espanyol'u 1-0 yenerek bir sıra üste çıktı.

La Liga'nın 31. haftası sonunda 79 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 68, Valencia 65, Real Madrid 64 puanla izledi.



SERİE A

Liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 31. haftasında deplasmanda Benevento'yu 4-2 yenmeyi başardı.

Juventus ile şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle Chievo'yu 2-1 yenerek 3 puanı kaptı.

Başkent temsilcisi Lazio deplasmanda Udinese'yi 2-1 yenerek 3. sıraya tırmandı. Milli futbolcu Cengiz Ünder'den yoksun Roma sahasında Fiorentina'ya 2-0 yenildi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika oynadığı maçta Milan, konuk ettiği Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.

81 puanlı Juventus, Napoli ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Bu iki takımı, 60'ar puanlı Lazio ve Roma takip etti.

LİGUE 1

Lig lideri PSG deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yolunda yara aldı.

Son dönemin formda ekibi Monaco konuk ettiği Nantes'ı 2-1 yenerek, lideri takibi bırakmadı.

PSG, haftayı 84 puanla lider kapattı. Monaco 70, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon 63'er puanla başkent ekibinin arkasında yer buldu.

Gelecek hafta PSG sahasında Monaco'yu yenerse şampiyonluk turu atacak.