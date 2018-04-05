İbra: Güzel gol ama... – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    İbra: Güzel gol ama...

    İbra: Güzel gol ama...
    Zlatan İbrahimovic, Ronaldo'nun golüyle ilgili kısa bir yorumda bulundu. ile 'ye 40 metre uzaktan attığı röveşata golünü hatırlatan İbra, "Ronaldo'nun golü güzeldi ama bunu 40 metreden de denemeli" dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
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