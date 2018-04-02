Cumhurbaşkanı Erdoğan ve futbolculardan Afrin'e destek
Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mehmetçiğe destek için kente gelen ünlü isimler ve sporcularla birlikte Reyhanlı'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nda askerlerle buluştu. İşte Afrin'e giden isimler..
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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