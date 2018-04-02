Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mehmetçiğe destek için kente gelen ünlü isimler ve sporcularla birlikte Reyhanlı'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nda askerlerle buluştu. İşte Afrin'e giden isimler..