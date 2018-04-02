Cumhurbaşkanı Erdoğan ve futbolculardan Afrin'e destek – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    ve futbolculardan Afrin'e destek

    <a href="/index/cumhurbaskani-erdogan?id=8b26dd39-419e-466e-bf10-2bf6fd62e7f4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı Erdoğan</a> ve futbolculardan Afrin'e destek

    Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mehmetçiğe destek için kente gelen ünlü isimler ve sporcularla birlikte Reyhanlı'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nda askerlerle buluştu. İşte Afrin'e giden isimler..

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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