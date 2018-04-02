Babacan panterleşti – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Babacan panterleşti

    Babacan panterleşti

    ’in ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesi işten bile değildi.

    'in ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesi işten bile değildi. Seleznyov 44'te ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli eldiven kritik kurtarışla takımını maçta tuttu.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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